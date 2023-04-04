Набула чинності заборона на ввезення російських нафтопродуктів до Євросоюзу — Finance.ua

Набула чинності заборона на ввезення російських нафтопродуктів до Євросоюзу Сьогодні 10:15 — Енергетика

Відсьогодні набуло чинності ембарго на морські постачання нафтопродуктів з росії до Європейського Союзу та цінові обмеження на них, запроваджені ЄС та країнами Групи семи.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на DW

Рішення про заборону морського імпорту в ЄС російських нафтопродуктів, у тому числі бензину, дизелю, гасу, нафти та мазуту, 27 країн-членів Євроспільноти ухвалили наприкінці листопада 2022 року. Виняток зроблено для Болгарії та Хорватії, які до кінця цього року можуть закуповувати в рф газойль, і Чехії, яка також може поки що купувати російське дизпаливо.

При цьому передбачено перехідний період тривалістю 55 днів для суден, що перевозять російські нафтопродукти, придбані та завантажені до 5 лютого. Таким суднам дозволено розвантажуватись до 1 квітня цього року без ризику бути покараними за порушення санкцій.

Крім того, 5 лютого також набув чинності механізм визначення граничних цін на морські перевезення російської нафти до третіх країн і встановлено поріг, за яким або нижче від якого постачальникам нафтопродуктів з росії дозволено їх транспортування до третіх країн морським шляхом, а також отримання технічної допомоги, брокерські послуги, фінансування або фінансової допомоги.

Євросоюз послідовно обмежує джерела фінансування росії, які кремль може використовувати для ведення агресивної війни проти України.

Коментуючи набуття чинності ембарго на постачання нафтопродуктів з росії до ЄС, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що росія втрачає величезний ринок.

«Мінус російські нафтопродукти. ЄС відсьогодні припиняє купувати їх, і таким чином росія втрачає ринок на 40 мільярдів. Санкції працюють», — написав він у Телеграмі.

Як підрахували аналітики Гельсінського Центру досліджень в галузі енергетики та чистого повітря CREA, європейська заборона на імпорт російської нафти і введена західними країнами стеля цін на неї коштує росії понад $160 мільйонів на день.

Укрінформ За матеріалами:

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