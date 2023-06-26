НАБУ затримало голову Тернопільської облради — Finance.ua

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НАБУ затримало голову Тернопільської облради

Кримінал
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НАБУ затримало голову Тернопільської облради
НАБУ затримало голову Тернопільської облради, Фото: НАБУ
НАБУ і САП затримали голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні неправомірної вигоди.
Про це повідомляється на сайті НАБУ.
За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради. Також за ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ, за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році. Сума неправомірної вигоди становила 5−10% «відкату» за повернення заборгованості за виконані роботи.
Фото: НАБУ
Фото: НАБУ
Не дивлячись на те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та допомагав армії, можновладці все одно вимагали хабар.
Після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тис. грн голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали «на гарячому». Вирішується питання про повідомлення про підозру. Попередня кваліфікація — ч.4 ст. 368 КК України.
Розслідування цих фактів НАБУ і САП розпочали за заявою громадянина, у якого затримані вимагали кошти.
НАБУ затримало голову Тернопільської облради

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За матеріалами:
Finance.ua
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