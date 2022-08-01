НАБУ: зараз базові макроекономічні закони просто не працюють — Finance.ua

НАБУ: зараз базові макроекономічні закони просто не працюють Вчора 10:30 — Валюта

В Україні точиться війна, яку росія розв’язала 24 лютого, тому базові макроекономічні закони просто не працюють, а намагання спрогнозувати курс валют хоча б на середньострокову перспективу схожі на ворожіння на кавовій гущі.

Таку думку під час Третього всеукраїнського валютного форуму, організованого порталами Finance.ua та «Мінфін», висловила голова ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Олена Коробкова.

До речі, повний запис з форуму можна придбати за посиланням.

«Курс більше залежить від ситуації на фронті, строків розблокування аграрного експорту, темпів надходження міжнародної допомоги, ніж від якихось базових трендів у світовій торгівлі або руху приватного капіталу. Рішення про зміну офіційного курсу — очікуване. І воно не погане чи добре, це рішення, якого вимагали наші реалії», — зазначила вона.

Коробкова нагадала, що в травні був фіксований курс менш як 30 грн за долар, а ринковий — міг сягати 37-38 грн/дол.

«Ця ситуація була ненормальною. Її наслідком стало скорочення золото-валютних резервів і появи такої нової професії, як „валютний турист“. Коли люди відкривали багато карток, переходили через кордон, знімали валюту, поверталися і просто заробляли ні на чому. Фіксований на адекватному рівні курс допомагає зберегти нам цінову та фінансову стабільність, допомагає уникнути якихось негараздів, перепадів і дисбалансів», — резюмувала голова ради НАБУ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.