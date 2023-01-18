НАБУ викрило розкрадання керівництвом "дочки" "Укрспецекспорту" понад 40 мільйонів гривень — Finance.ua

НАБУ викрило розкрадання керівництвом "дочки" "Укрспецекспорту" понад 40 мільйонів гривень Сьогодні 14:34 — Кримінал

НАБУ викрило розкрадання керівництвом "дочки" "Укрспецекспорту" понад 40 мільйонів гривень

Національне антикорупційне бюро викрило колишнє керівництво компанії «СпецТехноЕкспорт» (СТЕ), яка є дочірнім підприємством держкомпанії «Укрспецекспорт», на розкраданні у 2014-2015 роках та подальшій легалізації понад 2,3 мільйона доларів (40,8 мільйона гривень на той час).

Про це сказано на сайті відомства.

Як повідомляється, 17 січня за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури чотирьом учасникам корупційної схеми було повідомлено про підозру.

Йдеться про одного з керівників СТЕ (у 2005-2013 та 2014-2015 роках); начальника департаменту та двох заступників начальника департаменту компанії (станом на час злочину).

Дії всіх учасників кваліфікували за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Трьом із них — керівнику, начальнику департаменту та одному з його заступників — інкримінують також і ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідство встановило, що у 2014 році керівник, якого вважають організатором, разом із ще трьома посадовцями держкомпанії впровадили схему розкрадання державних коштів через сплату так званих агентських послуг іноземній компанії за ненадані послуги. Детективи НАБУ з’ясували, що ця компанія була підконтрольна заступнику начальника департаменту, а її знайомого залучили як номінального директора, аби замаскувати незаконний характер дій. Тільки впродовж п’яти місяців 2015 року СТЕ незаконно перерахувала цій компанії понад 2,3 млн дол. США за фактично ненадані агентські послуги.

Цього ж суб’єкта господарювання учасники схеми залучали для закупівлі коштом держави товарів за завищеними цінами. Наразі слідство має докази щонайменше однієї такої закупівлі, під час якої СТЕ поставили товар у 3,5 раза дорожчий за закуплений на папері посередником.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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