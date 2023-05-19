НАБУ відслідковуватиме криптоактиви — Finance.ua

НАБУ відслідковуватиме криптоактиви
Детективи та аналітики Національного антикорупційного бюро почали вивчати криптовалютні технології.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Значна частина вкрадених коштів топкорупціонерами зберігається зараз в криптовалюті, тому важливо опановувати криптовалютні технології та методики розслідування злочинів з використанням віртуальних активів.
Після дев’ятимісячного навчання співробітники Бюро краще опанують відстежування та документування незаконних криптоактивів.
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Детективи вмітимуть використовувати світові та найбільш популярні криптоінструменти, налагодять взаємодію з ключовими українськими та світовими криптобіржами та криптообмінниками, а також будуть залучені до оперативного обміну інформацією з міжнародними правоохоронними організаціями.
Нагадаємо, країни Європейського Союзу у вівторок, 16 травня, дали остаточну підтримку першому в світі комплексному набору правил для регулювання криптовалютних активів.
Прийняті правила вимагають, щоб фірми, які хочуть випускати, торгувати та захищати криптоактиви, токенізовані активи та стейблкойни у 27 країнах Євросоюзу, мають отримати ліцензію.
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