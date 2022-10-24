НАБУ оголосило в розшук екс-голову Нацбанку Шевченка і посадових осіб «Укргазбанку» — Finance.ua

НАБУ оголосило в розшук екс-голову Нацбанку Шевченка і посадових осіб «Укргазбанку» Вчора 14:10 — Кримінал

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук екс-главу Нацбанку Кирила Шевченка, а також посадових осіб «Укргазбанку», причетних до розкрадання понад 200 млн грн.

Йдеться про ексголову правління « Укргазбанк у», одного з заступників «Укргазбанку» та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови.

Про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак в спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук.

Про це пише НАБУ на сторінці у фейсбуці.

Раніше НАБУ писало , що НАБУ та САП викрили організовану групу на чолі з колишнім головою правління ПАТ АБ «Укргазбанк», яка упродовж 2014-2019 рр. незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн. 6 жовтня 2022 року п’яти учасникам цієї групи повідомили про підозру у розтраті, шляхом зловживання своїм службовим становищем, коштів «Укргазбанку» та у службовому підробленні.

Дії посадовців «Укргазбанку» кваліфіковані*:

голова правління — ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України

два заступники голови правління — ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України

директор департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами — ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України

заступник директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами — ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України

*посади вказані на момент вчинення злочину

Оскільки місцеперебування ексголови правління «Укргазбанку» наразі невідоме, про підозру йому повідомили в порядку ст. 278, ст. 135 КПК України, а саме — залишили в адміністрації за місцем його роботи, саме — Національному банку України. Через такі самі обставини у такому ж порядку повідомили про підозру й одному з заступників «Укргазбанку» та заступнику директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови.

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Слідство встановило, що посадовці «Укргазбанку» у листопаді 2014 році запровадили схему виведення коштів із держбанку через сплату послуг псевдопосередникам нібито за залучення коштів великого бізнесу та державних установ і підприємств.

Насправді ж посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в державному «Укргазбанку» на депозити за власною ініціативою або ж згідно з порядком, запровадженим для держсектору Кабміном. Натомість держбанк, на підставі фіктивних актів виконаних робіт, справно сплачував псевдопосередникам за послуги, які ті ніколи не надавали, та про яких більшість клієнтів банку навіть не знала.

Псевдопосередниками ж виявилися фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи. Більшість із них зареєстрували виключно для участі у наведеній схемі: після отримання коштів ці суб’єкти припиняли свою діяльність, і не здійснювали іншої активності, крім зазначеної у фіктивних актах виконання послуг.

Наведену схему залучення коштів не використовував жоден із решти державних банків в Україні. А після активізації слідчих дій із боку НАБУ та САП її прикрили й в самому «Укргазбанку». Однак, за час її існування (з листопаду 2014 по березень 2020 рр.) держустанова здійснила понад тисячу перерахувань на адресу 52 псевдопосередників, витративши на це, як вважає слідство, незаконно понад 206 млн грн.

Організатором схеми НАБУ та САП вважають першого заступника голови правління «Укргазбанку», який невдовзі його очолив за рішенням уряду. Він ініціював зміну внутрішніх документів для легітимізації схеми, усував перешкоди для вчинення злочину через використання владних повноважень, затверджував умови співпраці з посередниками та здійснював контроль за виплатами.

Підозри НАБУ та САП ґрунтуються на низці експертиз, допитів свідків, обшуків, тимчасових доступів, інформації, отриманої від клієнтів банку, оглядах комп’ютерної техніки та мобільних телефонів із детальним листуванням між учасниками щодо вказаної схеми, вилучених документів.

НАБУ та САП встановлюють інших учасників корупційної схеми.

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