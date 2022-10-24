НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому нардепу, який наразі обіймає керівну посаду в Рахунковій палаті — Finance.ua

НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому нардепу, який наразі обіймає керівну посаду в Рахунковій палаті Вчора 16:13 — Кримінал

НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому нардепу, який наразі обіймає керівну посаду в Рахунковій палаті

НАБУ і САП повідомили народному депутату VIII скликання про підозру у незаконному одержанні 117,65 тис. грн компенсації за житло попри наявність у власності квартири в новобудові на Печерську у Києві, придатну для проживання.

Слідство встановило, що народний обранець, який наразі обіймає одну з керівних посад у Рахунковій палаті, у вересні 2017 року подав до Апарату Верховної Ради заяву про щомісячну компенсації вартості оренди житла або винайм готельного номера. Однак, як встановило слідство, на момент подання цієї заяви нардеп уже мав у власності квартиру в новобудові на Печерську у Києві, придатну для проживання. Що не завадило йому незаконно одержувати впродовж наступних шести з половиною місяців 117,65 тис. грн із бюджету ВР.

Колишньому нардепу інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою, що завдало істотної шкоди). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Загалом, детективи викрили на незаконному одержанні понад 4,4 млн грн компенсації за житло вісьмох нардепів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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