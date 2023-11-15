На зміну Twingo: Renault готує недорогий електромобіль за $25 000 — Finance.ua

На зміну Twingo: Renault готує недорогий електромобіль за $25 000 Вчора 00:01 — Технології&Авто

На зміну Twingo: Renault готує недорогий електромобіль за $25 000

Renault Group розробляє новий бюджетний електромобіль. Він з’явиться у 2026 році і коштуватиме близько 25 000 доларів. Про це стало відомо виданню Automotive News Europe.

Появу моделі раніше підтвердив СЕО Renault Group Лука де Мео. За його словами, новинка допоможе «демократизувати» електрокари — зробити їх доступними більшості автомобілістів. Її випускатимуть під суббрендом Ampere.

Новий електромобіль Renault буде компактним хетчбеком, який змінить модель Twingo. Лука де Мео натякнув, що натхненням для творців послужили японські кей-кари — мініатюрні міські автомобілі.

Хетчбек побудують на платформі CMF-BEV, як і більший електромобіль Renault 5. Його виробництво налагодять на підприємстві в місті Ново Мєсто (Словенія).

Характеристики Renault і подробиці моделі поки що тримаються в секреті. Незабаром з’явиться її концепт-кар.

Підрозділ Ampere планує випустити 6 нових моделей до 2031 року. До цього часу обсяги виробництва доведуть до мільйона електрокарів щорічно.

Де б ви не знаходилися, не забувайте дбати про свою безпеку під час подорожей на авто. На Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.