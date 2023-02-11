На зміну Dynamic Island у iPhone прийдуть підекранні датчики — Finance.ua
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На зміну Dynamic Island у iPhone прийдуть підекранні датчики

Фондовий ринок
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Корпорація Apple отримала кілька патентів на підекранні датчики мобільних пристроїв. Їх можна буде розміщувати під дисплеєм у будь-якому місці. Датчики відстежуватимуть погляд та жести користувача. Про це пише Patently Apple.
На зміну Dynamic Island у iPhone прийдуть підекранні датчики
Патентна документація містить опис подальшого сценарію розвитку Dynamic Island. У ньому зазначається, що в дисплеї може бути кілька прозорих ділянок з датчиками, розташованими вздовж верхньої межі, в центральній частині, в кутку і т.д. на кшталт Apple Watch, iPad, Mac та майбутньої AR-гарнітури.
Під дисплеєм розміщуватиметься сенсори Touch ID, датчики тиску, датчики стану здоров’я, датчики для зчитування «повітряних жестів», магнітний датчик, гіроскоп, акселерометр, компас та ін. погляду, датчики вологості та ін.
За матеріалами:
prostomob
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