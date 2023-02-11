На зміну Dynamic Island у iPhone прийдуть підекранні датчики — Finance.ua

На зміну Dynamic Island у iPhone прийдуть підекранні датчики Сьогодні 01:43 — Фондовий ринок

Корпорація Apple отримала кілька патентів на підекранні датчики мобільних пристроїв. Їх можна буде розміщувати під дисплеєм у будь-якому місці. Датчики відстежуватимуть погляд та жести користувача. Про це пише Patently Apple.

Патентна документація містить опис подальшого сценарію розвитку Dynamic Island. У ньому зазначається, що в дисплеї може бути кілька прозорих ділянок з датчиками, розташованими вздовж верхньої межі, в центральній частині, в кутку і т.д. на кшталт Apple Watch, iPad, Mac та майбутньої AR-гарнітури.

Під дисплеєм розміщуватиметься сенсори Touch ID, датчики тиску, датчики стану здоров’я, датчики для зчитування «повітряних жестів», магнітний датчик, гіроскоп, акселерометр, компас та ін. погляду, датчики вологості та ін.

prostomob За матеріалами:

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