На зарплати для військових щомісяця йде та сума, яку раніше платили за рік, – Міноборони — Finance.ua

На зарплати для військових щомісяця йде та сума, яку раніше платили за рік, – Міноборони Вчора 11:32 — Казна та Політика

На зарплати для військових щомісяця йде та сума, яку раніше платили за рік, – Міноборони

Для військовослужбовців до кінця року передбачені кошти на виплату щомісячного грошового забезпечення.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, зараз за місяць виплачується грошове забезпечення на ту суму, яка до повномасштабного вторгнення рф передбачалася на рік.

«Зараз тривають необхідні процедури після прийняття змін до Державного бюджету на 2022 рік, і по закінченню цих процедур усі наші військовослужбовці отримають виплати у повному обсязі. Ці гроші бюджетом передбачені», — запевнила заступниця міністра.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський підписав закон про збільшення оборонних видатків бюджету на 390 млрд грн. Зокрема, для Міністерства оборони передбачені 365,2 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

ще наприкінці лютого було опубліковано Постанову № 168, яка регулює виплату сім’ям загиблих (померлих внаслідок поранень, які отримали після введення воєнного стану, травм) одноразової грошової допомоги у розмірі 15 мільйонів гривень. Зараз з’явилося роз’яснення, хто із родичів загиблих військовослужбовців не має права на отримання цієї суми.

«військові» пенсії в Україні призначаються та виплачуються військовослужбовцям після їх звільнення зі служби. Деталі щодо таких пенсій розповіли у ПФУ.



borgexpert За матеріалами:

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