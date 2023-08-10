На Запорізькій АЕС зникло живлення: в «Енергоатомі» назвали головну небезпеку — Finance.ua

На Запорізькій АЕС зникло живлення: в «Енергоатомі» назвали головну небезпеку Сьогодні 10:33 — Енергетика

Запорізька АЕС втратила живлення в ніч на четвер, 10 серпня. Станцію довелося переключити на єдину доступну резервну лінію.

Про це повідомляє «Енергоатом».

«Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція вночі 10 серпня втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ. Після цього ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення (блекаут)», — йдеться в повідомленні.

Як зазначили в «Енергоатомі», в такому випадку головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування 4-го енергоблоку Запорізької АЕС у стані «гарячий зупин», який окупанти експлуатують з порушенням умов ліцензії на експлуатацію Реакторних установок АЕС українського регулятора (Держатомрегулювання).

Як зазначив т.в.о виконавчого директора ДП «НАЕК «Енергоатом» Тарас Ткач, в разі повної втрати зовнішнього живлення відбудеться відключення головних циркуляційних насосів станції і енергоблок перейде в режим «природної циркуляції».

«В цьому випадку необхідно терміново „розхолидити“ його за умов відсутності охолоджуючих насосів. Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проектом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока», — зазначив він.

Довідка Finance.ua:

Запорізьку АЕС окуповано російськими військами з початку масштабного вторгнення рф в Україну. Росіяни не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують її сховища для зберігання техніки та живої сили.

За весь час окупації станція кілька разів відключалася від енергосистеми України

Зокрема, на початку липня Запорізьку АЕС вперше за чотири місяці вдалося підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач. При цьому ситуація на станції ускладнилася після підриву Каховської ГЕС, яка забезпечувала охолоджувачі станції водою. Буквально 7 серпня повідомлялося, що поки що води для охолоджувачів ЗАЕС достатньо.

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