На залізницю повертаються поштові вагони — Finance.ua

На залізницю повертаються поштові вагони

Вчора 20:27 — Казна та Політика

На залізницю повертаються поштові вагони

З 9 квітня доставляти пошту зі Львова, Одеси, Харкова, Дніпра до Києва та у зворотному напрямку будуть у поштових вагонах, від використання яких раніше відмовились на користь автомобільного транспорту.

Загалом планується ввести в експлуатацію 14 залізничних поштових вагонів.

Один залізничний вагон може перевезти близько 40 контейнерів, а це орієнтовно 2,4 тис. посилок. За тиждень, враховуючи всі маршрути, залізничними вагонами можна буде перевезти додатково близько 140 000 посилок.

Незважаючи на те, що відправлення здійснюється з 5 міст, адресувати посилку можна до будь якого населеного пункту, де є працююче відділення Укрпошти.

Також у поштових вагонах будуть перевозитися гуманітарні вантажі, які відправляють волонтери. Термін зберігання посилки у місті призначення — до 14 днів. Після цього, у разі якщо отримувач не забрав посилки, Укрпошта буде передавати їх волонтерським організаціям та фондам.

Укрпошта після 21 року перерви відновлює доставку відправлень залізницею. В Укрзалізниці наголошують, що оскільки логістичні ланцюги зараз потребують перебудови, а залізниця — очевидно найбільш надійне та прогнозоване рішення, особливо під час війни, тому що автошляхи стали небезпечними, а дорога — довша через блокпости.

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