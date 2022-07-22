На Закарпатті ухилянт пропонував прикрдонникам хабар у рублях — Finance.ua
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На Закарпатті ухилянт пропонував прикрдонникам хабар у рублях

Кримінал
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На кордоні зі Словаччиною 31-річний мешканець Харкова пред’явив прикордонникам підроблене посвідчення про інвалідність, а потім запропонував хабар у рублях, пише 24.kyiv.media.
Про це повідомляє пресслужба Чопського прикордонного загону.
Інцидент стався вночі четверга, 21 липня, на пункті пропуску в Малому Березному, що на українсько-словацькому кордоні.
«31-річний харків’янин прямував на виїзд з України легковим автомобілем. Разом з паспортом він пред’явив на контроль пенсійне посвідчення та довідку МСЕК, які начебто посвідчували його інвалідність. Під час перевірки наданих документів прикордонники встановили, що вони містять ознаки підробки», — йдеться у повідомленні.
Прикордонники встановили, що чоловік незаконно отримав посвідчення про інвалідність. Харків’янин вирішив відкупитися і запропонував правоохоронцям хабар у різній валюті, серед якої були і рублі.
На місце події викликали поліцейських. Наразі 31-річний харків’янин буде відповідати за надання хабара (ст. 369 ККУ), підробку документів (ст. 358 ККУ) та ухилення від призову (ст. 336 ККУ).
За матеріалами:
Finance.ua
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