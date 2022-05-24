На Закарпатті офіційно запустився IT-кластер — Finance.ua

На Закарпатті офіційно запустився IT-кластер
На Закарпатті офіційно запустився IT-кластер
На Закарпатті офіційно запустився IT-кластер, заявки на вступ подали вже близько 100 компаній та 300 ФОПів.
Про це повідомив заступник голови області Олександр Пацкан.
Загалом у регіон евакуювалися понад 30 тисяч представників IT-сфери.
Зазначається, що приєднатися до ініціативи можуть усі бажаючі IT-компанії та фрілансери. Резидентство не є обов’язковою умовою для участі.
До ради правління Закарпатського IT-кластера увійшли 11 компаній: Astound Commerce, SoftServe, Sigma Software, Genesis, 4TEAM, Telesens, EPAM, Intellias, SQUAD, CANFLY та PettersonApps.
Про створення Закарпатського IT-кластера стало відомо на початку квітня. Всім айтівцям, що релокувались в регіон, обіцяли броню від призову.
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