На заході України зріс попит на іпотеку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На заході України зріс попит на іпотеку

Вчора 14:27Кредит&Депозит
296
На заході України зріс попит на іпотекуНа заході України зріс попит на іпотеку, freepik.com
Українці почали шукати можливості купити житло в кредит на «мирних» територіях.
Про це розповіла перша заступниця голови правління банку «Глобус» Олена Дмітрієва під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».
«Це Західна Україна: Львів, Чернівці, Рівне. Це міста, які найменше постраждали від російської агресії й де люди планують жити мирним життям. Тут є попит, але він невеликий», — розповіла вона.
Звертаються до банку і забудовники, які надали покупцям розстрочку, а тепер хотіли б отримати гроші для будівництва.
Читайте також
«До того ж є запит від забудовників, які б хотіли перекредитувати в банках свою розстрочку, тому що їм треба будувати далі, а зараз наявність обігових коштів багато значить. Тому вони готові в банках перекредитувати тих своїх покупців, які купляли квартири в розстрочку», — повідомила вона.
Проте такого великого попиту на іпотеку, як був до війни, зараз немає.
Місце для вашої реклами
«Але важливо, щоб людина мала можливість розпочати своє життя в новому місці, — вважає Олена Дмітрієва. — Тому ми зараз відновлюємо нашу програму „Легка іпотека“ — це фактичне кредитування придбання нерухомості без оформлення власне іпотеки — застави. А коли закінчиться воєнний стан і людина зможе оформити іпотеку, тоді в неї зменшиться відсоткова ставка — зараз вона трошки буде більша. Таким чином ми будемо стимулювати людину якнайшвидше оформлювати заставу».
За матеріалами: Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.