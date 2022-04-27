На заході України зріс попит на іпотеку — Finance.ua

«До того ж є запит від забудовників, які б хотіли перекредитувати в банках свою розстрочку, тому що їм треба будувати далі, а зараз наявність обігових коштів багато значить. Тому вони готові в банках перекредитувати тих своїх покупців, які купляли квартири в розстрочку», — повідомила вона.
Проте такого великого попиту на іпотеку, як був до війни, зараз немає.
«Але важливо, щоб людина мала можливість розпочати своє життя в новому місці, — вважає Олена Дмітрієва. — Тому ми зараз відновлюємо нашу програму „Легка іпотека“ — це фактичне кредитування придбання нерухомості без оформлення власне іпотеки — застави. А коли закінчиться воєнний стан і людина зможе оформити іпотеку, тоді в неї зменшиться відсоткова ставка — зараз вона трошки буде більша. Таким чином ми будемо стимулювати людину якнайшвидше оформлювати заставу».