На заході України зріс попит на іпотеку — Finance.ua

На заході України зріс попит на іпотеку

На заході України зріс попит на іпотеку, freepik.com

Українці почали шукати можливості купити житло в кредит на «мирних» територіях.

Про це розповіла перша заступниця голови правління банку «Глобус» Олена Дмітрієва під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».

«Це Західна Україна: Львів, Чернівці, Рівне. Це міста, які найменше постраждали від російської агресії й де люди планують жити мирним життям. Тут є попит, але він невеликий», — розповіла вона.

Звертаються до банку і забудовники, які надали покупцям розстрочку, а тепер хотіли б отримати гроші для будівництва.

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«До того ж є запит від забудовників, які б хотіли перекредитувати в банках свою розстрочку, тому що їм треба будувати далі, а зараз наявність обігових коштів багато значить. Тому вони готові в банках перекредитувати тих своїх покупців, які купляли квартири в розстрочку», — повідомила вона.

Проте такого великого попиту на іпотеку, як був до війни, зараз немає.

«Але важливо, щоб людина мала можливість розпочати своє життя в новому місці, — вважає Олена Дмітрієва. — Тому ми зараз відновлюємо нашу програму „Легка іпотека“ — це фактичне кредитування придбання нерухомості без оформлення власне іпотеки — застави. А коли закінчиться воєнний стан і людина зможе оформити іпотеку, тоді в неї зменшиться відсоткова ставка — зараз вона трошки буде більша. Таким чином ми будемо стимулювати людину якнайшвидше оформлювати заставу».

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