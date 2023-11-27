На європейський ринок виходить сімейний кросовер за 19 000 євро (фото) — Finance.ua

На європейський ринок виходить сімейний кросовер за 19 000 євро (фото) Сьогодні 04:22 — Технології&Авто

На європейський ринок виходить сімейний кросовер за 19 000 євро (фото), Фото: Motor.es

У Європі з’явиться новий SWM G 03 °F . Китайський сімейний кросовер продаватимуть за 19 000 євро.

Про це повідомляє сайт Motor.es.

SWM G 03 °F — близький родич моделі Big Tiger, яка є найдоступнішим гібридним кросовером у світі. Він розроблений спільно компаніями Shineray і Brilliance. Основним конкурентом моделі називають Dacia Jogger.

Фото: Motor. es

Кросовер SWM G 03 °F вирізняється стриманим незграбним дизайном. У нього високий капот, масивні бампери і широка решітка радіатора, а також виражений пластиковий обвіс.

Розміри SWM G 03 °F :

довжина — 4605 мм;

ширина — 1815 мм;

висота — 1825 мм;

колісна база — 2780 мм.

Новий SWM G 03 °F — найдоступніший семимісний кросовер у Європі. Примітно, що тримісним є третій ряд авто, а на другому — встановлено два окремі крісла. Оснащення охоплює безключовий доступ, кондиціонер і мультимедійну систему з 7-дюймовим сенсорним дисплеєм, Android Auto і Apple CarPlay.

Фото: Motor. es

Китайський кросовер SWM G 03 °F оснащений 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 116 к. с. Поки що модель доступна виключно з 5-ступінчастою механічною КПП і переднім приводом. Кліренс кросовера дорівнює 195 мм.

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