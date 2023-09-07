На європейський ринок виходить електромобіль BYD із запасом ходу 570 км (фото) — Finance.ua

На європейський ринок виходить електромобіль BYD із запасом ходу 570 км (фото) Сьогодні 02:23 — Технології&Авто

На європейський ринок виходить електромобіль BYD із запасом ходу 570 км (фото), Фото: BYD Auto

Електромобіль BYD Seal надійде в продаж у європейських країнах. Модель має стильний дизайн і великий запас ходу.

Про це розповіли на сайті Carscoops.

BYD Seal вирізняється стильним дизайном із незвичайними передніми фарами й денними ходовими вогнями. На бампері є невеликий повітрозабірник.

Ззаду встановлено вузькі ліхтарі. Вони об'єднані в один блок світлодіодною смугою.

Габарити BYD Seal:

довжина — 4800 мм;

ширина — 1875 мм;

висота — 1460 мм;

колісна база — 2920 мм.

Фото: BYD Auto

В інтер'єрі розміщені 8,8-дюймова цифрова панель приладів і 15,6-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Селектор КПП виконаний із кришталю.

У Європі BYD Seal запропонують у кількох версіях. Базова модифікація Design із одним електромотором потужністю 308 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,9 секунди, а запас ходу становить до 570 км на одному заряді.

Фото: BYD Auto

Топовий BYD Seal Excellent-AWD оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 523 к.с. Із цією силовою установкою електромобіль розганяється від 0 до 100 км/год за 3,8 секунди. Максимальний запас ходу становить 520 км.

Усі версії електромобіля підтримують швидку зарядку потужністю до 150 кВт. Зарядити акумулятор із 30% до 80% можна всього за 26 хвилин.

До BYD Seal у Європі приєднається й електрокросовер Seal U. Він має бюджетний цінник і оснащений 218-сильним електромотором. Він розганяється від 0 до 100 км/год за 9,3 секунди і здатний розвивати швидкість до 175 км/год.

Старт продажів BYD Seal і Seal U заплановано на кінець 2023 року. Ціни на моделі стануть відомі пізніше.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.