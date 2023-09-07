На європейський ринок виходить електромобіль BYD із запасом ходу 570 км (фото) — Finance.ua
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На європейський ринок виходить електромобіль BYD із запасом ходу 570 км (фото)

Технології&Авто
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На європейський ринок виходить електромобіль BYD із запасом ходу 570 км (фото)
На європейський ринок виходить електромобіль BYD із запасом ходу 570 км (фото), Фото: BYD Auto
Електромобіль BYD Seal надійде в продаж у європейських країнах. Модель має стильний дизайн і великий запас ходу.
Про це розповіли на сайті Carscoops.
BYD Seal вирізняється стильним дизайном із незвичайними передніми фарами й денними ходовими вогнями. На бампері є невеликий повітрозабірник.
Ззаду встановлено вузькі ліхтарі. Вони об'єднані в один блок світлодіодною смугою.

Габарити BYD Seal:

  • довжина — 4800 мм;
  • ширина — 1875 мм;
  • висота — 1460 мм;
  • колісна база — 2920 мм.
Фото: BYD Auto
Фото: BYD Auto
В інтер'єрі розміщені 8,8-дюймова цифрова панель приладів і 15,6-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Селектор КПП виконаний із кришталю.
У Європі BYD Seal запропонують у кількох версіях. Базова модифікація Design із одним електромотором потужністю 308 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,9 секунди, а запас ходу становить до 570 км на одному заряді.
Фото: BYD Auto
Фото: BYD Auto
Топовий BYD Seal Excellent-AWD оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 523 к.с. Із цією силовою установкою електромобіль розганяється від 0 до 100 км/год за 3,8 секунди. Максимальний запас ходу становить 520 км.
Усі версії електромобіля підтримують швидку зарядку потужністю до 150 кВт. Зарядити акумулятор із 30% до 80% можна всього за 26 хвилин.
До BYD Seal у Європі приєднається й електрокросовер Seal U. Він має бюджетний цінник і оснащений 218-сильним електромотором. Він розганяється від 0 до 100 км/год за 9,3 секунди і здатний розвивати швидкість до 175 км/год.
Старт продажів BYD Seal і Seal U заплановано на кінець 2023 року. Ціни на моделі стануть відомі пізніше.
За матеріалами:
Фокус
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