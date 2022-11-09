На Єдиному порталі вакансій оновили низку сервісів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На Єдиному порталі вакансій оновили низку сервісів

Особисті фінанси
384
На Єдиному порталі вакансій оновили низку сервісів
На Єдиному порталі вакансій оновили низку сервісів
Для підвищення зручності користування на Єдиному порталі вакансій додали кілька нових функцій.
Про це повідомляє Державна служба зайнятості України.
На Єдиному порталі вакансій проведено чергове оновлення інформаційних сервісів та ресурсів. Зокрема, для зручності користувачів і удосконалення пошуку вакансій додано новий критерій пошуку «вид зайнятості». Як зауважують в установі, відтепер у клієнтів порталу з’явилась можливість вибору пошуку дистанційної або тимчасової роботи, з неповним робочим днем тощо.
Крім того, вдосконалено механізм пошуку — наразі можливо здійснювати пошук тільки за районом, а в разі необхідності вказувати і громаду.
Також удосконалено алгоритм підписки на вакансії за галуззю або регіоном.

Кредит до зарплати 👛

Також повідомляється, що відтепер у роботодавців та HR-менеджерів з’явилася можливість створити на сайті Державної служби зайнятості персональний кабінет. Одразу після модерації вакансія розміщується на всіх інформаційних ресурсах Служби зайнятості, зокрема на Єдиному порталі вакансій, а фахівці починають підбір кандидатів.
Нагадаємо, після технічних удосконалень відновив роботу Єдиний портал вакансій. Відтепер він адаптований для роботи з усіх мобільних пристроїв.
До речі, англійська сьогодні необхідна для успішної кар’єри. Онлайн школа англійської мови нового покоління Englishdom.com надає всім українцям промокод PrayForUkraine на знижку 15%. Батькам школярів не потрібно возити дитину на курси, або турбуватися, де вона — урок можна провести будь-коли в будь-якому місці.

Отримати знижку та почати навчання в Englishdom.com

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.