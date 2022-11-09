На Єдиному порталі вакансій оновили низку сервісів — Finance.ua

На Єдиному порталі вакансій оновили низку сервісів Сьогодні 11:45 — Особисті фінанси

На Єдиному порталі вакансій оновили низку сервісів

Для підвищення зручності користування на Єдиному порталі вакансій додали кілька нових функцій.

На Єдиному порталі вакансій проведено чергове оновлення інформаційних сервісів та ресурсів. Зокрема, для зручності користувачів і удосконалення пошуку вакансій додано новий критерій пошуку «вид зайнятості». Як зауважують в установі, відтепер у клієнтів порталу з’явилась можливість вибору пошуку дистанційної або тимчасової роботи, з неповним робочим днем тощо.

Крім того, вдосконалено механізм пошуку — наразі можливо здійснювати пошук тільки за районом, а в разі необхідності вказувати і громаду.

Також удосконалено алгоритм підписки на вакансії за галуззю або регіоном.

Також повідомляється, що відтепер у роботодавців та HR-менеджерів з’явилася можливість створити на сайті Державної служби зайнятості персональний кабінет. Одразу після модерації вакансія розміщується на всіх інформаційних ресурсах Служби зайнятості, зокрема на Єдиному порталі вакансій, а фахівці починають підбір кандидатів.

Нагадаємо, після технічних удосконалень відновив роботу Єдиний портал вакансій. Відтепер він адаптований для роботи з усіх мобільних пристроїв.

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Укрінформ За матеріалами:

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