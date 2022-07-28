На Ямайці запустили національну криптовалюту — Finance.ua

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На Ямайці запустили національну криптовалюту

Фінтех і Картки
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На Ямайці запустили національну криптовалюту
На Ямайці запустили національну криптовалюту
Центральний банк Ямайки оголосив про початок продажу власної цифрової валюти країни JAM-DEХ. Відтепер всі мешканці Ямайки зможуть використовувати державну криптовалюту для оплати товарів та послуг у понад 2300 продавців через платформу Lynk.
Як повідомили місцеві ЗМІ, на платформі Lynk вже зареєструвалося понад 120 000 користувачів, 100 000 з яких отримали бонус в розмірі $16.
У партнерстві з Банком Ямайки фахівці Lynk реалізовуватимуть загальнодоступну освітню програму щодо застосування державного цифрового активу. Мешканці Ямайки зможуть дізнатися про переваги цифрових платежів, про те як отримати доступ до JAM-DEX, як її конвертувати та використовувати для оплати.
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Ямайка стала першою країною у світі, яка легалізувала CBDC на законному рівні. Так на початку червня Центральний банк Ямайки офіційно визнав JAM-DEX законним платіжним засобом. Влада пішла на такий крок для підтримки економіки країни, створивши альтернативу фіатній готівці.
Також нещодавно національний банк Франції оголосив про плани запуску власної цифрової валюти країни до 2023 року. А у Міжнародному валютному фонді прийшли до висновку, що деякі криптовалюти та цифрові валюти центральних банків можуть бути навіть більш ефективним платіжним рішенням, ніж кредитні та дебетові картки, особливо у контексті споживання енергії.
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За матеріалами:
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