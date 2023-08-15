На які види компенсацій може розраховувати роботодавець при працевлаштуванні безробітних — Finance.ua
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На які види компенсацій може розраховувати роботодавець при працевлаштуванні безробітних

Особисті фінанси
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На які види компенсацій може розраховувати роботодавець при працевлаштуванні безробітних
На які види компенсацій може розраховувати роботодавець при працевлаштуванні безробітних
Київський обласний центр зайнятості розповідає, що роботодавці, які працевлаштовують безробітних осіб, можуть отримати такі компенсації:
1. Компенсацію ЄВ за працевлаштування:
  • батьків, які мають на утриманні дитину віком до 6 років;
  • осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років;
  • довготривалих безробітних (понад 6 місяців на обліку);
  • дітей-сирот та дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • осіб, звільнених після відбуття покарання або примусового лікування;
  • осіб, стосовно яких згідно із Законом встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення тощо.
2️. Компенсацію 50% фактичних витрат на оплату праці за працевлаштування:
  • осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку;
  • учасників бойових дій, осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 5 років.
3️. Компенсацію 50% мінімальної заробітної плати за працевлаштування:
  • осіб віком до 25 років, які сумарно мають страховий стаж не більше 12 місяців;
  • осіб віком до 35 років — на перше робоче місце;
  • осіб, звільнених зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби — на перше робоче місце після такого звільнення.

Довідка Finance.ua:

  • за даними Державної служби зайнятості, станом на 1 березня 2023 року в Україні 150 тисяч людей мали статус безробітних. Серед них 43,3 тисячі чоловіків (29%) та 106, 7 тисяч жінок (71%)
  • В Україні, крім верифікації пенсіонерів, можуть запустити також активні перевірки безробітних, які отримують виплати від держави. Перевіряти планують безпосередньо обґрунтованість надання таких виплат. Такі пропозиції містяться у проєкті «Порядку розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення», який розробили Мінекономіки, Мінфін та МВС. Документ ще не прийнято, його лише оприлюднено для громадського обговорення.

Допомога по безробіттю 2023

За матеріалами:
Finance.ua
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