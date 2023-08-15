На які види компенсацій може розраховувати роботодавець при працевлаштуванні безробітних — Finance.ua

На які види компенсацій може розраховувати роботодавець при працевлаштуванні безробітних Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

На які види компенсацій може розраховувати роботодавець при працевлаштуванні безробітних

Київський обласний центр зайнятості розповідає , що роботодавці, які працевлаштовують безробітних осіб, можуть отримати такі компенсації:

1. Компенсацію ЄВ за працевлаштування:

батьків, які мають на утриманні дитину віком до 6 років;

осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років;

довготривалих безробітних (понад 6 місяців на обліку);

дітей-сирот та дітей, позбавлених батьківського піклування;

осіб, звільнених після відбуття покарання або примусового лікування;

осіб, стосовно яких згідно із Законом встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення тощо.

2️. Компенсацію 50% фактичних витрат на оплату праці за працевлаштування:

осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку;

учасників бойових дій, осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 5 років.

3️. Компенсацію 50% мінімальної заробітної плати за працевлаштування:

осіб віком до 25 років, які сумарно мають страховий стаж не більше 12 місяців;

осіб віком до 35 років — на перше робоче місце;

осіб, звільнених зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби — на перше робоче місце після такого звільнення.

Довідка Finance.ua:

за даними Державної служби зайнятості, станом на 1 березня 2023 року в Україні 150 тисяч людей мали статус безробітних. Серед них 43,3 тисячі чоловіків (29%) та 106, 7 тисяч жінок (71%)



В Україні, крім верифікації пенсіонерів, можуть запустити також активні перевірки безробітних, які отримують виплати від держави. Перевіряти планують безпосередньо обґрунтованість надання таких виплат. Такі пропозиції містяться у проєкті «Порядку розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення», який розробили Мінекономіки, Мінфін та МВС. Документ ще не прийнято, його лише оприлюднено для громадського обговорення.



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