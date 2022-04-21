На які рахунки сплачувати єдиний податок за ставкою 2% - роз'яснення податкової — Finance.ua

Крім того, платники єдиного податку третьої групи за ставкою 2% доходу не обмежені у праві змінити ставку єдиного податку третьої групи на 3 або 5 відсотків доходу шляхом подання до контролюючого органу заяви про зміну ставки.
При цьому, у заяві про зміну ставки суб’єкти господарювання:
не заповнюють розділ 5.1 «Обрання або перехід на спрощену систему оподаткування»;
зазначають у розділі 5.2 «Зміна ставки та групи» у полі «зі ставки» діючу ставку у розмірі 3 або 5 відсотків, а у полі «на ставку» — обрану ставку у розмірі 2 відсотки доходу.
Чи може суб’єкт господарювання залишитись на єдиному податку зі сплатою 3 або 5 відсотків доходу?
Норми законодавства, які встановлюють особливості застосування спрощеної системи оподаткування за ставкою 2% доходу, не скасовують право залишитись на ставках єдиного податку третьої групи у розмірі 3 або 5% доходу.
Платник податку має право самостійно відмовитися від використання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому прийнято таке рішення.