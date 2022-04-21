На які рахунки сплачувати єдиний податок за ставкою 2% - роз'яснення податкової — Finance.ua

На які рахунки сплачувати єдиний податок за ставкою 2% - роз'яснення податкової

Вчора 20:00 — Казна та Політика

На які рахунки сплачувати єдиний податок за ставкою 2% - роз'яснення податкової, freepik.com

Від початку війни у нашій державі прийнято ряд змін податкового законодавства для стимулювання економіки в особливий період, зокрема є податкові зміни які стосуються для приватних підприємців.

Про це нагадує заступник начальника Головного управління ДПС у Чернівецькій області Тетяна Булавка.

На які рахунки бюджетної класифікації буде зараховуватись сплата єдиного податку за ставкою 2%

Сплачувати податкові зобов’язання з єдиного податку третьої групи за ставкою 2% доходу слід буде на відповідні рахунки місцевих бюджетів.

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Крім того, платники єдиного податку третьої групи за ставкою 2% доходу не обмежені у праві змінити ставку єдиного податку третьої групи на 3 або 5 відсотків доходу шляхом подання до контролюючого органу заяви про зміну ставки.

При цьому, у заяві про зміну ставки суб’єкти господарювання:

не заповнюють розділ 5.1 «Обрання або перехід на спрощену систему оподаткування»;

зазначають у розділі 5.2 «Зміна ставки та групи» у полі «зі ставки» діючу ставку у розмірі 3 або 5 відсотків, а у полі «на ставку» — обрану ставку у розмірі 2 відсотки доходу.

Чи може суб’єкт господарювання залишитись на єдиному податку зі сплатою 3 або 5 відсотків доходу?

Норми законодавства, які встановлюють особливості застосування спрощеної системи оподаткування за ставкою 2% доходу, не скасовують право залишитись на ставках єдиного податку третьої групи у розмірі 3 або 5% доходу.

Платник податку має право самостійно відмовитися від використання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому прийнято таке рішення.

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