Кількість вакансій зменшилася з 30 до 5 тисяч - співзасновник Work.ua пояснив, для чого це зробили — Finance.ua
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Кількість вакансій зменшилася з 30 до 5 тисяч - співзасновник Work.ua пояснив, для чого це зробили

Вчора 15:14Особисті фінанси
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Кількість вакансій зменшилася з 30 до 5 тисяч - співзасновник Work.ua пояснив, для чого це зробили
Як пише співзасновник Work.ua Артур Міхно в повідомленні в фейсбуці, вчора на Work.ua кількість вакансій зменшилася з 30 до 5 тисяч. Але тепер це справді найакуальніші та реальні вакансії.
Що відбулося. З його слів, зменшили період актуальності вакансії з 30 до 7 днів. Далі вакансія стає на паузу і потребує від роботодавця вручну подовжити її актуальність. «Ми впевнені — актуальність зараз вдесятеро важливіша, ніж кількість» — зазначив Міхно..
Чому так. Минулого тижня ми відключили на Work.ua всі вакансії, що були розміщені до 1 березня, бо розуміли, що 99% з них втратила актуальність. Але аналізуючи далі зрозуміли, що цього не достатньо, щоб справді давати людям лише актуальні пропозиції, а роботодавцям, хто наймає, дати змогу максимально швидко знаходити людей. Тому вчора на Work.ua ми зменшили час актуальності вакансії з 30 до 7 днів.
Далі роботодавець має вручну підтвердити її актуальність, щоб вакансія продовжувала розміщатися.Хочемо підтримувати впевненість у всіх, що Work.ua — це тільки актуальні та реальні вакансії! Закликаємо партнерів robota.uaта Jooble зробити аналогічні кроки.
«Маємо допомогати українцям не витрачати час і віру, копирсаючись в неіснуючих вакансіях, а роботодавцям, що мають потребу, дати максимальну швидкість закривати їх», — сказав він.
За матеріалами: Finance.UA
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