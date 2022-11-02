На виплати пенсій українцям з держбюджету додатково спрямують майже 40 млрд гривень — Finance.ua

На виплати пенсій українцям з держбюджету додатково спрямують майже 40 млрд гривень Вчора 09:33 — Казна та Політика

Кабінет міністрів пропонує збільшити видатки на Пенсійний фонд України на 38,9 млрд гривень. У проекті державного бюджету на 2023 рік до другого читання на ПФУ плануються видатки у сумі 271,9 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект держбюджету (№ 8000 ).

«Для вирішення питань як соціального, так і економічного характеру, передбачено збільшення видатків державного бюджету, зокрема на: своєчасні виплати пенсій громадянам (трансферт Пенсійному фонду України з державного бюджету) — 38 924,1 млн грн», — йдеться у пояснювальній записці до проекту.

Доопрацьований до другого читання законопроект передбачає доходи проекту бюджету на 2023 рік (без трансфертів) у сумі 1 310 179,7 млн грн, у тому числі доходи загального фонду — 1 154 030,4 млн грн та доходи спеціального фонду — 156 149,3 млн грн, та пропонується збільшити порівняно з першим читанням на 50 087,4 млн грн, у тому числі за загальним фондом збільшити на 26 465 млн грн, а за спеціальним фондом збільшити на 23 622,4 млн гривень.

Видатки та надання кредитів збільшено у законопроекті до другого читання у порівнянні з першим читанням збільшені на 66 823,6 млн грн та становлять 2 640 225 млн грн, у тому числі видатки загального фонду — 2 311 681,7 млн грн та видатки спеціального фонду — 328 543,3 млн гривень.

Нагадаємо, 31 жовтня Кабінет міністрів України подав до Верховної ради підготовлений до другого читання законопроект про державний бюджет на 2023 рік.

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