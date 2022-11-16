На відновлення енергетики після масованих обстрілів Україні треба близько €300 мільйонів — Finance.ua

На відновлення енергетики після масованих обстрілів Україні треба близько €300 мільйонів Сьогодні 09:14 — Енергетика

На відновлення енергетики після масованих обстрілів Україні треба близько €300 мільйонів

Потреби у відновленні енергетичної інфраструктури України після масованих ракетних обстрілів з боку рф оцінюються приблизно в 300 мільйонів євро.

Про це заявила голова комітету з питань інтеграції країни до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі з віцепрезидентом Європейської комісії з питань міжінституційних відносин Марошем Шефчовичем, повідомляється на сайті парламенту

«Ми маємо глибоке розуміння з боку Єврокомісії та єврокомісарів тих викликів, з якими ми сьогодні стикаємось, готовність далі над ними працювати і максимально допомагати Україні», — наголосила народна депутатка, нагадавши, що минулого тижня 17 країн ЄС надіслали Україні через механізм цивільного захисту 500 електрогенераторів.

Водночас, на її переконання, із наближенням зими українці дедалі гостріше відчувають наслідки російського енергетичного терору, тому Україна потребує подальшої істотної підтримки від ЄС.

Зокрема, йдеться про трансформатори, комплектуючі, запасні та витратні матеріали для відновлення пошкоджених об’єктів електроенергетики; генератори, в тому числі пересувні та запаси палива до них; різні типи акумуляторів.

У разі ж критичної ситуації, за словами голови комітету, Україна розраховувала би на можливість мінімально необхідного потоку електроенергії з ЄС до української енергомережі.

«Україна розраховує на координуючу роль Європейської комісії у залученні підтримки держав — членів ЄС», — резюмувала Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, Велика Британія стане донором Фонду енергетичної підтримки України. Відповідну угоду між урядом Сполученого Королівства та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства підписано 14 листопада 2022 року. Документ передбачає початковий внесок до Фонду у розмірі 5 млн фунтів стерлінгів із загальної суми у 10 млн.

Наразі ракетні російські удари зруйнували або пошкодили близько 40% енергетичної інфраструктури. Для зменшення навантаження на енергосистему в Україні запроваджено віялові та аварійні відключення світла.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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