На українських АЗС почала змінюватися ситуація з паливом — Finance.ua

На українських АЗС почала змінюватися ситуація з паливом

Вчора 17:05 — Енергетика

Після скасування держрегулювання цін на паливо ситуація на українських АЗС почала змінюватися.

Про це, як повідомляє НВ , заявив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

За словами експерта, ситуація з наявністю пального по країні неоднорідна.

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«Очевидне поліпшення в столиці: до OKKO і WOG активно підключилася мережа KLO, є ознаки життя на AMIC. Газ і дизель вже зустрічаються без черг, бензин потрібно пошукати, а потім постояти. Але за бензином по 69 грн / л черг немає (стеля досягнута?)», — зазначив експерт.

Куюн також додав, що порівняно непогана ситуація з наявністю палива на заході. Найгірше — на сході та частково — на півдні.

Ситуація на АЗС:

За травень автогаз на АЗС подорожчав майже на 10 гривень за літр.

В Україні в останній тиждень квітня розпочався дефіцит палива на АЗС.

29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

Довідка Finance.ua:

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку палива. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне паливо будуть не вище 58 грн за літр, а на бензин — не вище 52 грн за літр;

з 1 травня в Україні продають бензин та дизпальне за новими стандартами. Верховна Рада схвалила проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо справляння єдиного внеску та обліку спирту етилового денатурованого та продукції хімічного і технічного призначення»;

документ передбачаєзниження податку на додану вартість (ПДВ) на альтернативне паливо з 20% до 7% та обнулення акцизу. Відповідні норми для «звичайного» бензину та дизпалива на час воєнного стану були запроваджені раніше.Крім того, пропонується внести зміни до закону «Про альтернативні види палива», відповідно до яких частка обов’язкового використання рідкого біопалива (біокомпонентів) в автомобільних бензинах з 1 травня 2022 року має бути не меншою за 10%.



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