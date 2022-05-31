На українському IT-ринку почали частіше наймати джунів — Finance.ua

На українському IT-ринку почали частіше наймати джунів

Вчора 17:22 — Особисті фінанси

На українському IT-ринку почали частіше наймати джунів

Команда сервісу з пошуку роботи Djinni поділилася новинами ринку IT України. Зокрема є хороші новини для джунів.

Про це пише портал Highload.

У середині травня кількість кандидатів, які активно шукають роботу, складала 47 848. Щодо кількості вакансій, то вона впала на 285. Таким чином претендентам було доступно 15 289 пропозицій.

За останній тиждень ситуація змінилася. Кількість кандидатів, які активно шукають роботу, збільшилася ще на 460 осіб. Кількість доступних вакансій теж збільшилася, щоправда, лише на 30, і становила 15 319.

Хороші новини для джунів

З початку війни на ринку найму IT майже вдвічі скоротився відсоток наймів айтівців Junior-рівня, проте, згідно зі звітом Djinni, ситуація поступово налагоджується. Так, у травні 14% всіх офферів на сайті сервісу було зроблено кандидатам-джунам.

Інфографіка: Djinni

Довідка Finance.ua:

через війну НБУ ввів валютні обмеження на ринку, які викликали дискусії у суспільстві. Зокрема, в IT-індустрії вважають, що нинішня валютна політика несправедлива;

Міністерство цифрової трансформації розраховує збільшити частку ІТ-сектору у ВВП України до 10%;



згідно з даними Національного Банку України, експортна ІТ-індустрія забезпечила рекордних 2 млрд дол. США надходжень за І квартал 2022 року, незважаючи на воєнний стан, мобілізацію, вимушену релокацію бізнесу та команд.

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