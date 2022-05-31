На українському IT-ринку почали частіше наймати джунів — Finance.ua

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На українському IT-ринку почали частіше наймати джунів

Вчора 17:22Особисті фінанси
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На українському IT-ринку почали частіше наймати джунівНа українському IT-ринку почали частіше наймати джунів
Команда сервісу з пошуку роботи Djinni поділилася новинами ринку IT України. Зокрема є хороші новини для джунів.
Про це пише портал Highload.
У середині травня кількість кандидатів, які активно шукають роботу, складала 47 848. Щодо кількості вакансій, то вона впала на 285. Таким чином претендентам було доступно 15 289 пропозицій.
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За останній тиждень ситуація змінилася. Кількість кандидатів, які активно шукають роботу, збільшилася ще на 460 осіб. Кількість доступних вакансій теж збільшилася, щоправда, лише на 30, і становила 15 319.

Хороші новини для джунів

З початку війни на ринку найму IT майже вдвічі скоротився відсоток наймів айтівців Junior-рівня, проте, згідно зі звітом Djinni, ситуація поступово налагоджується. Так, у травні 14% всіх офферів на сайті сервісу було зроблено кандидатам-джунам.
Інфографіка: Djinni Інфографіка: Djinni
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Довідка Finance.ua:

  • через війну НБУ ввів валютні обмеження на ринку, які викликали дискусії у суспільстві. Зокрема, в IT-індустрії вважають, що нинішня валютна політика несправедлива;
  • Міністерство цифрової трансформації розраховує збільшити частку ІТ-сектору у ВВП України до 10%;
  • згідно з даними Національного Банку України, експортна ІТ-індустрія забезпечила рекордних 2 млрд дол. США надходжень за І квартал 2022 року, незважаючи на воєнний стан, мобілізацію, вимушену релокацію бізнесу та команд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Highload
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