На українському IT-ринку почали частіше наймати джунів — Finance.ua

За останній тиждень ситуація змінилася. Кількість кандидатів, які активно шукають роботу, збільшилася ще на 460 осіб. Кількість доступних вакансій теж збільшилася, щоправда, лише на 30, і становила 15 319.
Хороші новини для джунів
З початку війни на ринку найму IT майже вдвічі скоротився відсоток наймів айтівців Junior-рівня, проте, згідно зі звітом Djinni, ситуація поступово налагоджується. Так, у травні 14% всіх офферів на сайті сервісу було зроблено кандидатам-джунам.
згідно з даними Національного Банку України, експортна ІТ-індустрія забезпечила рекордних 2 млрд дол. США надходжень за І квартал 2022 року, незважаючи на воєнний стан, мобілізацію, вимушену релокацію бізнесу та команд.