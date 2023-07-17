На тлі санкцій росія пролізла в найбільші партнери Індії — Finance.ua
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На тлі санкцій росія пролізла в найбільші партнери Індії

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На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв’язку з вторгненням агресора в Україну, росія стала найбільшим торговим партнером Індії.
Міністерство торгівлі і промисловості Індії опублікувало свіжу статистику, згідно з якою, за підсумками січня-травня обсяг двосторонньої торгівлі зріс у 3,8 рази — до рекордних 27,1 мільярда доларів.
Імпорт з РФ до Індії за звітний період зріс у 3,8 рази — до 27,1 мільярда доларів. Експорт з Індії до Росії також продемонстрував зростання — в 2,6 рази за звітний період — і досяг 639 мільйона доларів.
Серед країн, що імпортують товари в Індію, Росія знаходиться на другому місці після Китаю.

Війна в Україні та позиція Індії

Після російського вторгнення в Україну і наступних за ним санкцій Індія стала одним з основних покупців російської нафти та нафтопродуктів, які їй продають зі значним дисконтом.
«Роснефть» уклала угоду з Indian Oil Company про «істотне збільшення поставок нафти в Індію».
11 травня 2023 року повідомлялося про те, що за рік війни в Україні Індія в 10 разів збільшила імпорт російської нафти.
За матеріалами:
УНІАН
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