На тлі санкцій британські юристи почали відмовлятися працювати з росіянами – FT — Finance.ua

На тлі санкцій британські юристи почали відмовлятися працювати з росіянами – FT

Вчора 16:44 — Фондовий ринок

На тлі санкцій британські юристи почали відмовлятися працювати з росіянами – FT

Найбільші юридичні компанії Великої Британії почали відмовлятись працювати з російськими клієнтами на тлі війни в Україні, яка триває вже більше 100 днів.

При цьому британські юристи можуть працювати з росіянами, які перебувають під санкціями, якщо отримають спеціальну урядову ліцензію, але багато хто побоюється продовжувати співпрацю.

«Є ознаки того, що юридичні фірми уникають роботи з росією, частково з причин репутації», — пояснив юрист Red Lion Chambers Джонатан Фішер.

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За словами юриста LK Law Адама Гривза, багато фірм з побоюванням ставляться до потенційних клієнтів із росії незалежно від того, чи загрожують їм західні санкції.

Він додав, що не сподівається на повернення російських позовів до Лондона у довгостроковій перспективі і припускає, що вони перемістяться до Дубая та Сінгапуру.

При цьому раніше Високий суд Лондона мав особливу популярність у позивачів з росії.

За даними Portland Communications, за 12 місяців до березня 2022 року росіяни були другою за чисельністю групою позивачів, які використовували англійські суди для вирішення комерційних суперечок, поступаючись лише громадянам Великої Британії.

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При цьому, небажання юристів працювати з росією вже торкнулося кількох гучних справ.

Так, у квітні компанія Freshfields повідомила, що припиняє діяти на користь ВТБ, що потрапив під санкції. Банк є відповідачем у справі, порушеній Мозамбіком у зв’язку зі скандалом із так званими «тунцевими облігаціями». Розгляд у цій справі призначено на 2023 рік.

Водночас американська юридична фірма White & Case повідомила у квітні Високому суду Лондона, що перестане представляти інтереси рф у справі, пов’язаній із позовом колишніх акціонерів ЮКОСу, які звинувачують москву у незаконній експропріації активів нафтової компанії.

«Це, безумовно, вигідно рф. Наша справа почалася в 2005 році, і відповідачі прагнули відтягнути час за будь-якої можливості», — прокоментував ситуацію Тім Осборн, виконавчий директор GML, що представляє інтереси колишніх акціонерів ЮКОСу.

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