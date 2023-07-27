На тлі протестів акторів і сценаристів Netflix відкрив ШІ-вакансію на $900 тис. на рік — Finance.ua
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На тлі протестів акторів і сценаристів Netflix відкрив ШІ-вакансію на $900 тис. на рік

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На тлі протестів акторів і сценаристів Netflix відкрив ШІ-вакансію на $900 тис. на рік
На тлі протестів акторів і сценаристів Netflix відкрив ШІ-вакансію на $900 тис. на рік, www.engadget.com
Поки актори та сценаристи страйкують через побоювання перед штучним інтелектом, Netflix завдає удар у відповідь та відкриває вакансію Product Manager для платформи машинного навчання.
У цей час чимало фільмів та серіалів перенесли у тому числі виробництво 4-го сезону «‎Відьмака» від того самого Netflix, проте робота має йти.
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Згідно з опису ваканції, Product Manager відповідатиме за створення не лише алгоритмів із пропонування, чи нового розділу My Netflix, а й безпосередньо за створення контенту, передає Engadget.
Серед інших обов’язків — «оптимізація виробництва оригінальних фільмів і телешоу».
Платитимуть багато — вилка від 300 до 900 тис. доларів на рік.
Реакція. Це викликало обурення у спілки SAG-AFTRA, згідно слів її представників, акторам пропонували одноразову виплату 200 доларів за сканування образу та безтермінові права на використання їх образів у якості CGI-персонажу. Така сума не сильно відрізняється від оплати робочого дня акторів не першого плану.
За матеріалами:
ITC.ua
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