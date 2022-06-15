На тлі обвалу ринку найбільша криптобіржа США Coinbase скорочує 20% штату — Finance.ua
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На тлі обвалу ринку найбільша криптобіржа США Coinbase скорочує 20% штату

15.06.2022, 21:32Світ
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На тлі обвалу ринку найбільша криптобіржа США Coinbase скорочує 20% штатуНа тлі обвалу ринку найбільша криптобіржа США Coinbase скорочує 20% штату
На тлі обвалу ринку та очікування рецесії найбільша криптовалютна біржа США Coinbase звільняє 18% працівників (близько 1100 осіб).
Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії.
Зазначається, що ринок криповалют зараз на спаді через надзвичайну волатильність, оскільки інвестори виходять з ризикованих активів через побоювання щодо рецесії та того, що вищі показники інфляції змусять Федеральну резервну систему США активніше підвищувати процентні ставки.
«Здається, ми входимо в рецесію після більш ніж десятирічного економічного буму. Рецесія може призвести до чергової крипто-зими і може тривати тривалий період. Хоча економіку та ринки важко передбачити, ми завжди готуємось до гіршого, щоб можна було керувати бізнесом у будь-якому середовищі», — заявив головний виконавчий директор Coinbase Браян Армстронг.
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Bitcoin, найбільша криптовалюта в світі, впала на 14% у понеділок після того, як криптокредитор Celsius Network заморозив виведення коштів та перекази.
Акції Coinbase впали приблизно на 5% на початку торгів, а з початку року — приблизно на 80%.
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За час пандемії штат Coinbase зріс учетверо лише за 5 кварталів.
«Витрати на персонал занадто великі, щоб ефективно працювати на цьому невизначеному ринку. У нашому випадку очевидно, що найняли занадто багато людей», — визнав Армстронг.
При цьому, звільненим співробітникам обіцяють мінімум 14 тижнів вихідної допомоги та додаткові два тижні за кожен рік роботи, чотири місяці медичного страхування і чотири місяці підтримки психічного здоров’я по всьому світу.

Довідка Finance.ua:

  • Bitcoin продовжив падіння у понеділок після того, як найбільший американський криптокредитор Celsius Network призупинив виведення коштів, обмін, а також перекази між рахунками;
  • у вівторок Bitcoin впав ще на 10% на тлі розпродажу криптоактивів, оскільки інвестори очікують підвищення ставки ФРС.

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За матеріалами: Економічна Правда
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