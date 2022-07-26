На тлі газової війни Чехія заповнила сховища на рекордні 80% — Finance.ua

На тлі газової війни Чехія заповнила сховища на рекордні 80% Вчора 20:21 — Енергетика

За словами прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали, на тлі газової кризи сховища природного газу в Чехії заповнені на рекордні 80%.

Про це Фіала розповів у Twitter.

«Ми на історичному максимумі. Ми працюємо над тим, щоб якомога краще підготуватися до зими», — зазначив глава чеського уряду.

Таким чином, Чехія вже досягла показника, до якого країни Європейського Союзу повинні наповнити резервуари до листопада цього року.

Міністр промисловості й торгівлі Йозеф Сікела уточнив, що обсяг газу у сховищах склав 2 мільярди 687 мільйонів кубометрів.

До російського вторгнення в Україну Чехія майже повністю залежала від російського природного газу. З тих пір країна ЄС збільшила свої поставки, в тому числі за рахунок поставок скрапленого природного газу (СПГ) через Нідерланди.

У понеділок російський газовий гігант «Газпром» оголосив, що в середу, 27 липня, зупинить на ремонт ще одну турбіну газопроводу «Північний потік-1». Таким чином, поставки газу зменшаться до 33 мільйонів кубометрів на добу, або до приблизно 20% потужності.

Економічна Правда За матеріалами:

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