На тлі газової війни Чехія заповнила сховища на рекордні 80% — Finance.ua
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На тлі газової війни Чехія заповнила сховища на рекордні 80%

Енергетика
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За словами прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали, на тлі газової кризи сховища природного газу в Чехії заповнені на рекордні 80%.
Про це Фіала розповів у Twitter.
«Ми на історичному максимумі. Ми працюємо над тим, щоб якомога краще підготуватися до зими», — зазначив глава чеського уряду.
Таким чином, Чехія вже досягла показника, до якого країни Європейського Союзу повинні наповнити резервуари до листопада цього року.
Міністр промисловості й торгівлі Йозеф Сікела уточнив, що обсяг газу у сховищах склав 2 мільярди 687 мільйонів кубометрів.
До російського вторгнення в Україну Чехія майже повністю залежала від російського природного газу. З тих пір країна ЄС збільшила свої поставки, в тому числі за рахунок поставок скрапленого природного газу (СПГ) через Нідерланди.
У понеділок російський газовий гігант «Газпром» оголосив, що в середу, 27 липня, зупинить на ремонт ще одну турбіну газопроводу «Північний потік-1». Таким чином, поставки газу зменшаться до 33 мільйонів кубометрів на добу, або до приблизно 20% потужності.
За матеріалами:
Економічна Правда
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