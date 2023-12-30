На Тернопільщині відкрили рух відремонтованим мостом на трасі міжнародного значення — Finance.ua
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На Тернопільщині відкрили рух відремонтованим мостом на трасі міжнародного значення

Казна та Політика
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Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури відремонтувало аварійний міст через річку Східна Стрипа на трасі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська.
Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.
«36-метрова споруда була в аварійному стані: опори була тріснуті, зруйнувалися прогонові балки, арматура була значно пошкоджена корозією. У разі виникнення надзвичайної ситуації рух на дорозі міжнародного значення був би заблокований», — зазначили в міністерстві.
На ремонт мосту в червні спрямували залишок коштів, виділених Європейським інвестиційним банком торік.
На мосту були проведені такі будівельні роботи:
  • відновлено монолітно-розподільчу плиту;
  • підсилено опори та частково ригелі;
  • зроблено систему водовідведення;
  • нанесено гідроізоляцію та два шари асфальтобетонного покриття;
  • влаштовані тротуари обабіч мосту;
  • зроблено нове огородження;
  • нанесено розмітку та встановлені дорожні знаки.
Відремонтований міст перевірили на якість та надійність, а також відповідність сучасним будівельним нормам. За результатами випробувань, спеціалісти дали дозвіл на рух мостом.
За матеріалами:
Економічна Правда
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