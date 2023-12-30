На Тернопільщині відкрили рух відремонтованим мостом на трасі міжнародного значення — Finance.ua

На Тернопільщині відкрили рух відремонтованим мостом на трасі міжнародного значення Сьогодні 06:22 — Казна та Політика

Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури відремонтувало аварійний міст через річку Східна Стрипа на трасі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська.

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

«36-метрова споруда була в аварійному стані: опори була тріснуті, зруйнувалися прогонові балки, арматура була значно пошкоджена корозією. У разі виникнення надзвичайної ситуації рух на дорозі міжнародного значення був би заблокований», — зазначили в міністерстві.

На ремонт мосту в червні спрямували залишок коштів, виділених Європейським інвестиційним банком торік.

На мосту були проведені такі будівельні роботи:

відновлено монолітно-розподільчу плиту;

підсилено опори та частково ригелі;

зроблено систему водовідведення;

нанесено гідроізоляцію та два шари асфальтобетонного покриття;

влаштовані тротуари обабіч мосту;

зроблено нове огородження;

нанесено розмітку та встановлені дорожні знаки.

Відремонтований міст перевірили на якість та надійність, а також відповідність сучасним будівельним нормам. За результатами випробувань, спеціалісти дали дозвіл на рух мостом.

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