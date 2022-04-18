На Сумщині окупанти зруйнували та пошкодили майже 1000 об’єктів інфраструктури — Finance.ua
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На Сумщині окупанти зруйнували та пошкодили майже 1000 об’єктів інфраструктури

Вчора 08:30Казна та Політика
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За попередніми даними, за час повномасштабної війни Росії проти України на Сумщині зруйновані або пошкоджені близько 976 об’єктів (дані постійно оновлюються).
​​Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Міста та села у Сумській області зазнали значних руйнувань:
  • житловий фонд — 638;
  • адміністративні будівлі — 23;
  • заклади освіти — 24;
  • заклади охорони здоров’я — 18;
  • об’єкти життєзабезпечення — 23;
  • культури та спорту — 5;
  • промислові підприємства —21.
«За приблизними розрахунками, на відновлення критичної інфраструктури, транспортної мережі, будівель та інших об’єктів, незалежно від форми власності, необхідно більше 20 мільярдів гривень», — зазначив він.
Також, за словами Живицького, на території області зруйновано або пошкоджено 364,6 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення, зруйновано 2 мости.
На автомобільних дорогах державного значення зруйновано п’ять мостів.
Найбільші пошкодження на територіях: Охтирської, Тростянецької, Лебединської, Боромлянської, В. Писарівської та Сумської територіальних громад.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Finance.ua
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