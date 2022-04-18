На Сумщині окупанти зруйнували та пошкодили майже 1000 об’єктів інфраструктури — Finance.ua

На Сумщині окупанти зруйнували та пошкодили майже 1000 об’єктів інфраструктури

Вчора 08:30 — Казна та Політика

За попередніми даними, за час повномасштабної війни Росії проти України на Сумщині зруйновані або пошкоджені близько 976 об’єктів (дані постійно оновлюються).

​​Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Міста та села у Сумській області зазнали значних руйнувань:

житловий фонд — 638;

адміністративні будівлі — 23;

заклади освіти — 24;

заклади охорони здоров’я — 18;

об’єкти життєзабезпечення — 23;

культури та спорту — 5;

промислові підприємства —21.

«За приблизними розрахунками, на відновлення критичної інфраструктури, транспортної мережі, будівель та інших об’єктів, незалежно від форми власності, необхідно більше 20 мільярдів гривень», — зазначив він.

Також, за словами Живицького, на території області зруйновано або пошкоджено 364,6 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення, зруйновано 2 мости.

На автомобільних дорогах державного значення зруйновано п’ять мостів.

Найбільші пошкодження на територіях: Охтирської, Тростянецької, Лебединської, Боромлянської, В. Писарівської та Сумської територіальних громад.

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