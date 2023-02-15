На соцвиплати в січні спрямували майже 37 мільярдів (інфографіка) — Finance.ua
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На соцвиплати в січні спрямували майже 37 мільярдів (інфографіка)

Казна та Політика
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На соцвиплати в січні спрямували майже 37 мільярдів (інфографіка)
На соцвиплати в січні спрямували майже 37 мільярдів (інфографіка)
У січні 2023 року на соціальні виплати із державного бюджету спрямовано 36,7 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
У січні з державного бюджету було спрямовано:
  • 22,7 млрд грн на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду із передбачених у держбюджеті на 2023 рік 271,8 млрд грн;
  • 7,5 млрд грн на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, із передбачених у держбюджеті на 2023 рік 86,1 млрд грн;
  • 4,6 млрд грн на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам із передбачених у держбюджеті на 2023 рік 53,5 млрд грн;
  • 1,9 млрд грн на соціальний захист дітей та сім’ї із передбачених у держбюджеті на 2023 рік 26,9 млрд грн;
  • 8,4 млн грн на соціальний захист осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю із передбачених у держбюджеті на 2023 рік 3,6 млрд гривень.
Інфографіка: Мінфін
Інфографіка: Мінфін

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За матеріалами:
Finance.ua
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