На соціальну сферу в держбюджеті на наступний рік передбачили понад ₴444 мільярди — Finance.ua

На соціальну сферу в держбюджеті на наступний рік передбачили понад ₴444 мільярди
У державному бюджеті на 2023 рік на соціальну сферу видатки збільшено майже на 42 млрд грн — до 444,13 млрд грн.
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України в Телеграмі.
«Ухвалений Верховною Радою України Державний бюджет України на наступний рік спрямовує 444,13 млрд грн на соціальну сферу. Це на 41,9 млрд грн більше, ніж у 2022 році», — йдеться у повідомленні.
Зокрема, на виплати особам похилого віку передбачено 271,86 млрд грн, людям в складних життєвих обставинах — 86,1 млрд грн, малозабезпеченим громадянам — 53,45 млрд грн, сім’ям і дітям — 26,85 млрд грн. На виплати особам з інвалідністю заплановано спрямувати 3,56 млрд грн.
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У Мінсоцполітики підкреслюють, що Пенсійний фонд та Фонд соціального страхування мають ще власні надходження для забезпечення виплат вразливим верствам населення.
Наголошується, що держава робить все можливе, щоб допомогти людям вистояти у скрутні часи та вийти в економічну самостійність.
Нагадаємо, за січень-вересень 2022 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 304,9 млрд грн. Зокрема, 25,4 млрд грн направлено на надання пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг.
3 листопада, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про держбюджет на 2023 рік.
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