На соціальну сферу в держбюджеті на наступний рік передбачили понад ₴444 мільярди — Finance.ua

На соціальну сферу в держбюджеті на наступний рік передбачили понад ₴444 мільярди Сьогодні 09:29 — Казна та Політика

На соціальну сферу в держбюджеті на наступний рік передбачили понад ₴444 мільярди

У державному бюджеті на 2023 рік на соціальну сферу видатки збільшено майже на 42 млрд грн — до 444,13 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України в Телеграмі

«Ухвалений Верховною Радою України Державний бюджет України на наступний рік спрямовує 444,13 млрд грн на соціальну сферу. Це на 41,9 млрд грн більше, ніж у 2022 році», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, на виплати особам похилого віку передбачено 271,86 млрд грн, людям в складних життєвих обставинах — 86,1 млрд грн, малозабезпеченим громадянам — 53,45 млрд грн, сім’ям і дітям — 26,85 млрд грн. На виплати особам з інвалідністю заплановано спрямувати 3,56 млрд грн.

У Мінсоцполітики підкреслюють, що Пенсійний фонд та Фонд соціального страхування мають ще власні надходження для забезпечення виплат вразливим верствам населення.

Наголошується, що держава робить все можливе, щоб допомогти людям вистояти у скрутні часи та вийти в економічну самостійність.

Нагадаємо, за січень-вересень 2022 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 304,9 млрд грн. Зокрема, 25,4 млрд грн направлено на надання пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг.

3 листопада, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про держбюджет на 2023 рік.

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Укрінформ За матеріалами:

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