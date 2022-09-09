На що українці витрачали гроші в серпні — статистика ПриватБанку — Finance.ua
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На що українці витрачали гроші в серпні — статистика ПриватБанку

Особисті фінанси
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Українській бізнес продовжує тренд на безготівку — у серпні кількість встановлених ПриватБанком нових POS-терміналів зросла на 6 тисяч.
Обсяги оплат картками в малому бізнесі продовжують зростати вже четвертий місяць поспіль — у серпні малий бізнес та підприємці продали товарів та послуг за безготівку на 2,1% більше, ніж у липні. Безготівковий товарообіг в національних торгових мережах за останній місяць зріс на 1,8%.
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Про це йдеться в повідомленні ПриватБанку.
За даними статистики ПриватБанку, загалом оплати покупок банківськими картками в мережі POS-терміналів банку у серпні в порівнянні з липнем зросли на 5,5%.
Харчування. У серпні українці менше витрачали на харчі — в порівнянні з липнем обсяги оплат картками в продуктових магазинах впав на 4%.
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Втім, частка витрат на їжу в загальних карткових витратах складає понад 45%.
Пальне. Майже на 10% зменшилися обсяги безготівкових витрат на пальне. На 4% зменшилися витрати українців на купівлю електроніки та побутової техніки.
У той же час витрати на ліки та медичні товари у серпні зросли на 4%, також українці на 3% більше витрачали на промислові товари, одяг та взуття, та на 2,3% більше — на кафе і ресторани.

Довідка Finance.ua:

  • ПриватБанк повідомляв, що виплачує допомогу від Червоного Хреста: як отримати виплату;
  • з 25 травня державний ПриватБанк повертає послуги миттєвої розстрочки та оплати частинами. «ПриватБанк відновив розстрочку — кредитування клієнтів за програмами „Оплата частинами“ та „Миттєва розстрочка“. Відсьогодні клієнти ПриватБанку знову можуть робити покупки в кредит в мережах наших магазинів-партнерів», — сказано в повідомленні.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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За матеріалами:
Finance.ua
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