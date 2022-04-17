На сайті Білого дому продають колекційні монети з Зеленським (фото) — Finance.ua
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На сайті Білого дому продають колекційні монети з Зеленським (фото)

Вчора 12:14Казна та Політика
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У сувенірному магазині Білого дому продають колекційні монети із зображенням президента України Володимира Зеленського. Кошти від продажу спрямують на гуманітарну допомогу українцям.
Перша монета вшановує честь та відвагу Зеленського під час повномасштабної війни росії проти України. Скільки таких монет буде виготовлено, не вказується.
На сайті Білого дому продають колекційні монети з Зеленським (фото)
На другій монеті зображено, як Зеленський виступає перед Конгресом 7 березня 2022 року. На монеті вказано «Лідер світу, лідер миру». Таких монет буде 2500.
На сайті Білого дому продають колекційні монети з Зеленським (фото)
Монети коштують 100 доларів кожна. Увесь прибуток направлять до американського відділу Червоного Хреста для гуманітарної допомоги українцям.
Відправляти монети покупцям розпочнуть приблизно у червні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: hromadske.tv
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