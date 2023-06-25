На ринок виходить здешевлена версія популярного седана Ford Mondeo — Finance.ua
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На ринок виходить здешевлена версія популярного седана Ford Mondeo

Фондовий ринок
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На ринок виходить здешевлена версія популярного седана Ford Mondeo
На ринок виходить здешевлена версія популярного седана Ford Mondeo
Ford Mondeo пішов з багатьох ринків, але в Китаї ця модель, як і раніше, продається і має непоганий попит: на місяць там купують близько 7 тисяч авто. Місцеві ЗМІ пишуть, що вибір на користь цієї моделі роблять ті, кому потрібний автомобіль за принципом «дешево та сердито».
Сердито — це про зовнішній вигляд седана, який виглядає виграшно на тлі японських аналогів на кшталт Toyota Camry і Honda Accord. Дешево, звісно ж, про ціну: Mondeo до останнього часу продавався в Китаї лише з моторами об'ємом 2,0 літра, а 26 червня офіційно представлять версії з 1,5-літровими моторами (звичайним і у складі гібридної силової установки), які виявляться ще дешевшими. Видаватимуть вони близько 190 к.с., що цілком відповідає потужності базових версій конкурентів.
Mondeo — один із найбільших седанів у своєму класі. Габарити становлять 4935×1875×1500 мм при довжині колісної бази 2945 мм.
За 2,0-літровий Mondeo у Китаї просять від 22,2 тис. доларів, а вартість версії з 1,5-літровим мотором, за оцінками місцевих ЗМІ, не перевищить 20,5 тис. доларів.
За матеріалами:
mmr.ua
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