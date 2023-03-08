На ринок комп’ютерів і планшетів у 2023 році чекає суттєвий спад — Finance.ua
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На ринок комп’ютерів і планшетів у 2023 році чекає суттєвий спад

Технології&Авто
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На ринок комп’ютерів і планшетів у 2023 році чекає суттєвий спад
На ринок комп’ютерів і планшетів у 2023 році чекає суттєвий спад
Світові поставки персональних комп’ютерів і планшетів за підсумками 2023 року впадуть на 11,2% і становитимуть 403,1 млн штук.
Такий прогноз дослідницької компанії International Data Corporation (IDC).
Попередній прогноз, зроблений у грудні-2022, передбачав помірніше зниження, до 429,5 млн.
Продаж ПК у 2023 році може знизитися на 10,7% — до 260,8 млн шт., планшетів — на 12%, до 142,3 млн.
Тим часом у 2024 році аналітики прогнозують відновлення постачання на 3,6%, до 417,7 млн. Середньорічні темпи зростання продажів комп’ютерів у період 2023−2027 років очікуються в районі 2,9%, при цьому на ринку планшетів прогнозується нульова динаміка.
«Комерційний попит з боку компаній та освітніх установ залишається джерелом оптимізму у всьому прогнозному періоді, оскільки гібридний формат роботи та ініціативи щодо забезпечення комп’ютером кожного школяра збільшили розмір цільового ринку», — заявив менеджер з досліджень IDC Джитеш Убрані.
Завершення обслуговування операційної системи Windows 10 стимулюватиме оновлення парку комп’ютерів у 2024 та 2025 роках, а планшети на ОС Android отримають підтримку за рахунок попиту в освітньому сегменті, додав він.
Тим часом, споживчий попит залишається слабким на тлі зміцнення долара США та високої інфляції в усьому світі.
За матеріалами:
НВ
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