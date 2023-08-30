На ринку з’явився незвичайний смартфон, який вміє змінювати колір корпусу (фото) — Finance.ua

На ринку з’явився незвичайний смартфон, який вміє змінювати колір корпусу (фото) 30.08.2023, 01:01 — Технології&Авто

На ринку з’явився незвичайний смартфон, який вміє змінювати колір корпусу (фото), Фото: Vivo

Компанія Vivo анонсувала свій новий смартфон-середняк V29e для поціновувачів вигнутих екранів і незвичайного дизайну. Його головна дизайнерська фішка - скло на задній кришці, що змінює колір.

Пристрій пропонується в двох кольорах — блакитному і темно-червоному. Другий варіант оснащено особливою задньою панеллю, яка під впливом УФ-випромінювання змінює колір з червоного на чорний. Блакитне забарвлення таку фішку, судячи з усього, не підтримує.

З «начинкою» тут теж все в порядку:

6,78-дюймовий AMOLED екран, FHD+, 120 Гц;

процесор Qualcomm Snapdragon 695;

8 ГБ оперативної пам’яті і 128/256 ГБ накопичувача;

батарея місткістю 5000 мАг, а зарядка на 44 Вт;

фронталка на 50 Мп, основна камера 64 Мп з OIS.

Крім того, девайс має Wi-Fi 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.1, GPS, також є слот для карти microSD. З коробки він працює на Android 13 з оболонкою Funtouch OS.

Поки смартфон можна купити тільки в Індії. Модель на 8/128 ГБ обійдеться в 26 900 рупій (~12 000 грн), а за версію на 8/256 ГБ просять 28 900 рупій (~13 000 грн). Пізніше він добереться і до Європи.

УНІАН За матеріалами:

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