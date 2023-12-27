На Русанівських Садах зроблять прокол в насипу залізниці, щоб Подільський міст виходив на Троєщину — Finance.ua

На Русанівських Садах зроблять прокол в насипу залізниці, щоб Подільський міст виходив на Троєщину Сьогодні 17:45 — Казна та Політика

На Русанівських Садах зроблять прокол в насипу залізниці, щоб Подільський міст виходив на Троєщину

Підрядні компанії готуються зробити прокол в насипу залізниці між Русанівськими Садами і Райдужним масивом, щоб пустити рух транспорту з Подільського мостового переходу в напрямку вулиці Оноре де Бальзака.

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

Тимчасова дорога з естакади мостового переходу виходитиме в новий тунель під залізничним полотном Київського вузла, яким їздить Kyiv City Express. Міська влада обіцяє влаштувати транспортний хаб біля зупинки трамвая «Троєщина-2».

Це дозволить сполучити громадським транспортом Поділ з Троєщиною і Вигурівщиною альтернативним маршрутом. В разі будівництва нової дороги вздовж трамвайних колій до проспекту Романа Шухевича сполучення між Подолом і Троєщиною буде прямим, без необхідності пересадки на трамвай.

Зазначимо, що чинним проєктом будівництва Подільського мостового переходу передбачено будівництво естакади через залізницю. Ці роботи мали бути виконані ще в 2020 році. Компанія-генпідрядник «Еко-буд-трейд», яка належить колишньому соратнику Леоніда Черновецького Денису Комарницькому, не змогла побудувати естакаду навіть із затримкою три роки.

На думку Поворозника, це пов’язано з епідемією коронавірусу і початком великої війни.

Довідка Finance.ua:

Кличко розповів про новий пішохідний міст на Оболоні. Кличко нагадав, що на зведення пішохідного мосту бюджетних грошей місто не залучає. Будівництво відбувається за кошти меценатів та кошти Метрополії Великого Парижа. Іноземні партнери виділили допомогу саме на цей проект;

у Києві на Оболоні зведуть новий міст-хвилю завдовжки 164 м. Його будівництво розпочали наприкінці 2020 року. Новий міст-хвиля на Оболоні з'єднає набережну і парк «Наталка» з островом «Оболонський»;

Економічна Правда За матеріалами:

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