На роботу на деокупованих територіях «прийняли» 1200 людей — Finance.ua

На роботу на деокупованих територіях «прийняли» 1200 людей Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

На роботу на деокупованих територіях «прийняли» 1200 людей

За місяць старту проєкту «Резерв для державної служби на деокупованих територіях» до нього висловили бажання долучитися 1400 українців. 1200 кандидатів уже зарахували до резерву — незабаром вони розпочнуть професійне навчання.

Більшість охочих працювати на деокупованих територіях — чоловіки (60%). Загалом до резерву зараховують фахівців різних спеціальностей.

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Як наголошують у Мінреінтеграції, кількість охочих працювати на ДОТ стрімко зростає. Реєстрація все ще триває. Подати заявку можна за посиланням , (натиснувши «Реєстрація нового користувача»).

Для зарахування до резерву, потрібно:

Розуміти важливість відновлення деокупованих територій. Мати бажання спробувати свої сили на державній службі. Усвідомлювати рівень відповідальності цієї роботи. Мати необхідну кваліфікацію за одним з напрямів:

адміністративне керівництво;

адміністрування та надання публічних послуг;

бухгалтерія;

управління фінансами;

внутрішній аудит;

господарські функції;

державний нагляд та контроль;

правове забезпечення;

режимно-секретна діяльність;

управління персоналом;

діловодство, канцелярія та архів;

закупівлі;

запобігання корупції;

інформаційна безпека;

комунікації та інформаційне забезпечення;

мобілізаційна підготовка та мобілізація;

управління інформаційно-комунікаційними системами;

цивільний захист та охорона праці;

міжнародне співробітництво;

організаційне забезпечення роботи суду.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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