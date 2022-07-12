На Рівненщині вже скасували ліміти на пальне — Finance.ua

На Рівненщині вже скасували ліміти на пальне Вчора 09:32 — Енергетика

У Рівненській області ситуація з пальним покращилась настільки, що скасовані ліміти на продаж нафтопродуктів в одні руки, а черги на АЗС вже практично відсутні.

Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль на своїй сторінці у Facebook.

«На окремих заправках ще можуть спостерігатися затримки з постачанням пального, але ми на постійному зв’язку із операторами», — попередив очільник ОВА.

Через стабілізацію ситуації керівництво області вирішило навіть припинити роботу свого сервісу, через який воно інформувало про наявність пального на АЗС.

У Києві ситуація з пальним теж покращується і окремі оператори почали знімати раніше встановлені ліміти на відпуск пального. Зокрема, з 1 липня про це заявила мережа АЗС WOG. Але зняття лімітів стосується лише учасників програм лояльності цієї мережі.

Як повідомлялось, проблеми з забезпеченням пальним почались ще наприкінці квітня, після того, як росіяни знищили єдиний працюючий в Україні нафтопереробний завод та завдали серію ракетних ударів по нафтобазах, де зберігались запаси пального.

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