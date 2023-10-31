На реставрацію Софійського собору під час війни виділять 80 млн грн — Finance.ua

На реставрацію Софійського собору під час війни виділять 80 млн грн
Національний заповідник «Софія Київська» оголосив тендер на реставрацію покрівлі, конструктивних систем та позолоти куполів собору. Загальна вартість робіт становить 79 млн 203 тис грн, випливає з даних системи «Прозорро».
Джерелами фінансування робіт є державні та благодійні кошти, а також спеціальний фонд. Реставрація куполів триватиме до 2028 року.
З усім тим, така витрата грошей не знайшла підтримки серед українців. Так, з приводу недоречності фінансування таких робіт під час війни до Держаудитслужби звернулася Спілка ветеранів війни.
«Армії не вистачає зброї та оснащення! Бюджетні кошти в першу чергу мають бути спрямовані на фінансування Сил оборони України! Ця закупівля недоречна, неефективне, несвоєчасне, необгрунтоване використання бюджетних коштів», — йдеться у зверненні спілки.
Довідка Finance.ua
- З 22 по 27 жовтня в системі «Прозорро» оприлюднено 75 тисяч повідомлень про закупівлі на суму 15,17 млрд грн. Чверть від всіх закупівель — 3,7 мільярда гривень — припало на ремонти доріг та мостів, повідомивнародний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.
- «З 22 по 27 жовтня в системі „Прозорро“ оприлюднено 75 тисяч повідомлень про закупівлі на 15,17 млрд грн. На ремонти доріг проведено тендери на 3,69 млрд грн, тобто 24% від усіх закупівель», — пише нардеп.
Поділитися новиною