На реставрацію Софійського собору під час війни виділять 80 млн грн — Finance.ua

На реставрацію Софійського собору під час війни виділять 80 млн грн Сьогодні 15:13 — Казна та Політика

79 млн 203 тис грн, випливає з даних системи «Прозорро». Національний заповідник «Софія Київська» оголосив тендер на реставрацію покрівлі, конструктивних систем та позолоти куполів собору. Загальна вартість робіт становить

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Джерелами фінансування робіт є державні та благодійні кошти, а також спеціальний фонд. Реставрація куполів триватиме до 2028 року.

З усім тим, така витрата грошей не знайшла підтримки серед українців. Так, з приводу недоречності фінансування таких робіт під час війни до Держаудитслужби звернулася Спілка ветеранів війни.

«Армії не вистачає зброї та оснащення! Бюджетні кошти в першу чергу мають бути спрямовані на фінансування Сил оборони України! Ця закупівля недоречна, неефективне, несвоєчасне, необгрунтоване використання бюджетних коштів», — йдеться у зверненні спілки.

Довідка Finance.ua

З 22 по 27 жовтня в системі «Прозорро» оприлюднено 75 тисяч повідомлень про закупівлі на суму 15,17 млрд грн. Чверть від всіх закупівель — 3,7 мільярда гривень — припало на ремонти доріг та мостів, повідомивнародний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

«З 22 по 27 жовтня в системі „Прозорро“ оприлюднено 75 тисяч повідомлень про закупівлі на 15,17 млрд грн. На ремонти доріг проведено тендери на 3,69 млрд грн, тобто 24% від усіх закупівель», — пише нардеп.

УНІАН За матеріалами:

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