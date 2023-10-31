На реставрацію Софійського собору під час війни виділять 80 млн грн — Finance.ua
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На реставрацію Софійського собору під час війни виділять 80 млн грн

Казна та Політика
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Національний заповідник «Софія Київська» оголосив тендер на реставрацію покрівлі, конструктивних систем та позолоти куполів собору. Загальна вартість робіт становить 79 млн 203 тис грн, випливає з даних системи «Прозорро».
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Джерелами фінансування робіт є державні та благодійні кошти, а також спеціальний фонд. Реставрація куполів триватиме до 2028 року.
З усім тим, така витрата грошей не знайшла підтримки серед українців. Так, з приводу недоречності фінансування таких робіт під час війни до Держаудитслужби звернулася Спілка ветеранів війни.
«Армії не вистачає зброї та оснащення! Бюджетні кошти в першу чергу мають бути спрямовані на фінансування Сил оборони України! Ця закупівля недоречна, неефективне, несвоєчасне, необгрунтоване використання бюджетних коштів», — йдеться у зверненні спілки.

Довідка Finance.ua

  • З 22 по 27 жовтня в системі «Прозорро» оприлюднено 75 тисяч повідомлень про закупівлі на суму 15,17 млрд грн. Чверть від всіх закупівель — 3,7 мільярда гривень — припало на ремонти доріг та мостів, повідомивнародний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.
  • «З 22 по 27 жовтня в системі „Прозорро“ оприлюднено 75 тисяч повідомлень про закупівлі на 15,17 млрд грн. На ремонти доріг проведено тендери на 3,69 млрд грн, тобто 24% від усіх закупівель», — пише нардеп.
За матеріалами:
УНІАН
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