На ремонті теплопунктів у Києві вкрали 8 мільйонів гривень: заява прокуратури — Finance.ua

На ремонті теплопунктів у Києві вкрали 8 мільйонів гривень: заява прокуратури

Вчора 19:15 — Кримінал

На ремонті теплопунктів у Києві вкрали 8 мільйонів гривень: заява прокуратури

У 2020 року кілька підприємств могли вкрасти 8 млн гривень на ремонті теплових пунктів у Шевченківському районі Києва.

Про це повідомила прокуратура столиці 10 червня на офіційному сайті.

«За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва в межах провадження за фактом привласнення бюджетних коштів повідомлено про підозру двом керівникам підрядних підприємств та двом інженерам комунального підприємства», — сказано в повідомленні.

Згідно із матеріалами досудового розслідування, у 2020 році між Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та рядом підприємств було укладено договори щодо капітального ремонту (модернізації) модульних індивідуальних теплових пунктів житлових будинків на території району.

Встановлено, що вартість обладнання, яке постачалося Управлінню містобудування, архітектури та землекористування, майже втричі перевищувала ціну даних модулів ІПТ у постачальника — виробника продукції.

У зв’язку із вказаним, правоохоронці провели санкціоновані обшуки в державних установах та за місцем мешкання директорів суб’єктів підприємницької діяльності, під час яких виявлено та вилучено документи, які містять відомості щодо виконання робіт за вказаним тендером, грошові кошти та печатки підприємств.

Збитки через завищення вартості обладнання складають понад 8 млн грн.

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