На рахунках росіян у Швейцарії може перебувати від €145 до €194 млрд — Finance.ua

На рахунках росіян у Швейцарії може перебувати від €145 до €194 млрд

Вчора 15:32 — Світ

На рахунках росіян у Швейцарії може перебувати від €145 до €194 млрд

Активи російських клієнтів на рахунках у швейцарських банках, найімовірніше, становлять «низький однозначний відсоток» транскордонних активів. Зокрема, оцінюються в суму приблизно від 150 до 200 мільярдів франків (€145-194 млрд).

Такі оцінки дає Асоціація швейцарських банкірів (SwissBanking, SBA ). Дані навів її президент Марсель Ронер на щорічній пресконференції галузевої асоціації, повідомляє Handelszeitung

Зазначається, що він не захотів давати жодних оцінок суми коштів, заблокованих у швейцарських банках через санкції проти росії за вторгнення в Україну.

За його словами, це може прояснитися влітку — місцеві фінансові установи мають повідомити про заблоковані кошти до Державного секретаріату з економічних питань ( SECO ) до початку червня.

Крім блокування коштів російських осіб, включених до списку санкцій, швейцарським банкам також більше не дозволено приймати депозити від клієнтів із рф на суму понад 100 000 франків (€97 тис.).

На додаток до активів клієнтів, ризик швейцарських банків також враховує банківські портфелі, наприклад, щодо облігацій або їхніх торгових портфелів. Окремі інститути мають надати інформацію про це.

Ронер додав, що зрештою падіння цін на російські цінні папери могло зачепити і деякі інвестиційні фонди — за його даними, тут наслідки обмежені.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною