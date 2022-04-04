На Прикарпатті екс-начальниця «Укрпошти» привласнила майже 160 тис. грн — Finance.ua

На Прикарпатті екс-начальниця «Укрпошти» привласнила майже 160 тис. грн

Вчора 20:29 — Кримінал

Скористалась коштами пошти: на Прикарпатті за привласнення майже 160 тис. грн судитимуть екс-начальницю відділення «Укрпошти».

Про це повідимила Івано-Франківська обласна прокуратура.

Під процесуальним керівництвом Калуської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишньої начальниці одного із відділень поштового зв’язку за несанкціоновані зміни інформації в автоматизованій системі та привласнення чужого майна, яке було їй ввірене (ч.ч.1,3 ст. 191, ч. 1, 3, ст. 362 КК України).

За даними слідства, 28-річна начальниця відділення вносила неправдиві дані про поповнення платіжних карток через термінал АТ «Укрпошта» та незаконно перерахувала їх на власні карткові рахунки.

Таким чином вона привласнила майже 160 тис. грн, спричинивши цим збитки державному підприємству поштового зв’язку.

В ході розслідування жінка відшкодувала кошти в повному обсязі.

Обвинувальний акт розглядатиме суд.

Санкцією ч.3 ст.191 КК України за привласнення чи розтрату чужого майна, яке було ввірене особі, передбачено покарання у виді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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