На Prozorro провели тендер на закупівлю «пакунків малюка» — Finance.ua

На Prozorro провели тендер на закупівлю «пакунків малюка» Сьогодні 20:20 — Казна та Політика

На Prozorro провели тендер на закупівлю «пакунків малюка»

Мінсоцполітики на платформі Prozorro провело успішний тендер на закупівлю 61 456 «пакунків малюка».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

При народженні дитини кожна сімʼя має право на отримання одноразової допомоги «пакунок малюка» у натуральній або грошовій формі. Для реалізації цієї програми в бюджеті на 2023 рік закладено понад 1,4 млрд грн: на закупівлю «пакунків» й на надання грошової компенсації родинам за невикористані «пакунки».

31 березня 2023 р., для забезпечення безперебійності процесу отримання допомоги, Мінсоцполітики оголосило відповідний тендер на закупівлю з терміном прийому пропозицій — до 10 квітня 2023 р. Оголошення про закупівлю було розміщено на електронній платформі Prozorro

На сьогодні тендер проведено й визначено компанію-переможця (Скай Трейд Україна), яка має забезпечити 61 456 комплектів «пакунків» належної якості за найбільш оптимальною ціною.

У Мінсоцполітики наголошують, що наразі нестачі «пакунків малюка» в регіонах не спостерігається, наявних у медичних закладах залишків розрахунково має вистачити щонайменше до кінця червня поточного року.

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