На потреби ЗСУ передали автомобілі, які були вилучені у нетверезих водіїв — Finance.ua

На потреби ЗСУ передали автомобілі, які були вилучені у нетверезих водіїв
У Хмельницькій області на потреби Збройних сил України передали 19 автомобілів зі штрафного майданчика, які були вилучені у нетверезих водіїв.
Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у Telegram-каналі.
«Відправили ЗСУ 19 автомобілів, які забрали зі штрафмайданчика, забрали у людей, які сіли за кермо нетверезими. 19 хетчбеків, якими можна буде перевозити поранених», — розповів він.
Гамалій додав, що парадокс у тому, що машини, які могли «заподіяти шкоду комусь, тепер будуть рятувати життя».
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