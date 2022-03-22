На потреби ЗСУ передали 20 мільйонів застави у справі про незаконний експорт бітуму з рф — Finance.ua
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На потреби ЗСУ передали 20 мільйонів застави у справі про незаконний експорт бітуму з рф

Вчора 15:28Казна та Політика
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На потреби ЗСУ передали 20 мільйонів застави у справі про незаконний експорт бітуму з рфНа потреби ЗСУ передали 20 мільйонів застави у справі про незаконний експорт бітуму з рф
За клопотанням прокурора спрямовано на потреби Збройних Сил України понад 20 мільйонів гривень.
Про це інформує Офіс Генерального прокурора у Телеграм.
«За результатами розгляду клопотання прокурора судом винесено ухвалу про звернення застави в сумі 20,7 млн грн у дохід держави. Кошти перераховано на спеціальний рахунок для підтримки Збройних Сил України», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що прокурори Офісу Генерального прокурора підтримують публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно бенефіціара низки підприємств, який упродовж 2015 року організував придбання на території російської федерації дорожнього бітуму.
Як повідомляється, обвинувачений експортував його вантажівками в Україну через тимчасово окуповану територію АР Крим Керченською переправою в порушення встановленого законодавством порядку. При цьому незаконно створеним державним митним органам на території АР Крим було сплачено митні платежі до бюджету росії на суму еквівалентну 3,8 млн грн.
Крім того, інформують в ОГП, обвинувачений шляхом обману та зловживання довірою заволодів майном підприємств-контрагентів за поставлені товари в розмірі понад 19 млн грн.
Під час досудового розслідування ухвалою суду обвинуваченому було обрано запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою внесення 20 млн 70 тис. грн застави, яку він вніс.
Зазначається, що у подальшому він порушив визначені обов’язки та покинув територію України, виїхавши через територію рф до Республіки Вірменія.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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